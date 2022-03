Bestuurders raken geïrriteerd en hele gemeente staat vast: politie grijpt wéér in bij benzine-actie

Opinie ‘Niet D66, maar de PvdA is hét progressie­ve antwoord op Leefbaar’

D66 stelt hét progressieve antwoord op Leefbaar Rotterdam te zijn. Volgens PvdA’er Co Engberts is deze claim een brug te ver. ,,Want D66 stapte eerder met Leefbaar in een college en zegt ‘best mogelijkheden’ te zien om dat opnieuw te doen. En landelijk stapte de partij met Hoekstra en Rutte in een kabinet.’’

6 maart