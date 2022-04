Bestuurder rijdt (weer) rond met 246 flessen lachgas in bestelbus

De politie zag maandag een bestelbus zonder verlichting rijden. Uit het politiesysteem kwam naar voren dat in dit voertuig al eerder lachgas was gevonden. Deze keer bleken er wel 246 flessen in te staan. De bestuurder voldeed aan geen enkele ADR-eis, de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hiervoor bleek hij al meerdere keren te zijn bekeurd. Ook was de bus 270 kilo overbeladen.



De bestelbus is in beslag genomen. De verdachte verschijnt binnenkort voor de rechter.