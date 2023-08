Bestuurder overlijdt nadat hij op achterkant van vrachtwagen klapt op A15

Waar de meerkoeten normaal broeden op gi­ga-afvalber­gen, zitten ze nu op takjes en bladeren

Iedereen kent ze wel, vogelnestjes gemaakt van plasticafval. Maar kijk eens goed in de Rotterdamse Rotte. Verrek, geen zooi meer, de kuikens van meerkoeten en futen zitten hoog en droog tussen de takjes en bladeren. Zijn de watervogels het afval opeens beu of is er iets bijzonders aan de hand?