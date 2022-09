Bestuurder deelscooter mag zijn boete van politie aan goed doel geven: ‘Bijzondere actie’

Agent neemt zeven lachgasci­lin­ders in beslag van bal­lon-lurkende bestuurder

De politie heeft zaterdagavond zeven lachgascilinders in beslag genomen van een automobilist op het Rotterdamse Hofplein. Een agent had gezien hoe de bestuurder aan een ballonnetje lurkte, terwijl hij over de Coolsingel reed.

