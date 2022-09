Bestelbus kantelt na aanrijding met personenauto in Rotterdam-West

Afscheid en crematie van Bram Peper vindt vandaag in besloten kring plaats

In Rotterdam wordt maandag in besloten kring afscheid genomen van voormalig minister en oud-burgemeester van Rotterdam Bram Peper. In de Laurenskerk in Rotterdam is een afscheidsplechtigheid uitsluitend voor genodigden. Daarna wordt Peper in besloten kring gecremeerd, zo maakten de nabestaanden bekend.

