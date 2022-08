‘Beste burgervader, u laat uw stem toch niet lenen aan pratende prullenbakken?’

LezersbrievenEen RD-lezer is van mening dat burgemeester Aboutaleb zijn stem niet moet verlenen aan prullenbakken. Volgens hem is de stem van de burgervader al genoeg te horen in de stad. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Pratende afvalbakken

Rotterdam is weer eens in het nieuws. Sprekende afvalbakken met de stem van burgemeester Aboutaleb. Nee toch beste burgervader, daar laat u zich toch niet voor lenen? Het is al erg genoeg. Wanneer je met de Spido een rondvaart boekt klinkt bij aanvang van de tocht al uw stem in vijf talen. Alsof iedere toerist daarin is geïnteresseerd. Bel je 14010 voor informatie, dan komt wederom uw stem met het verhaal dat u onze burgemeester bent. Of wij dat al vele jaren niet weten. Maar om nu ook nog uw stem vanuit een afvalbak te moeten horen. Dat gaat toch wel iets te ver om nog eens eerste burgemeester van de wereld te worden. Laat het een misplaatste grap zijn. Toch heb ik een goed idee omtrent die afvalbakken. Maak ze zó dat kraaien, kauwen en meeuwen er niet meer in kunnen kruipen en de hele boel over de straat smijten.

André van Tiggelen, Rotterdam

Schoolzwemmen

‘Zelfs niet pootjepaden zonder zwemdiploma’ stelt Kees de Vries in het Rotterdams Dagblad. De roep tot het verplicht stellen van schoolzwemmen verschijnt regelmatig. Vooral als er iemand (bijna) verdronken is. Dan volgt de weerbarstige praktijk. Veruit de meeste kinderen halen op 5-jarige leeftijd al enkele diploma’s. Als het schoolzwemmen in groep 4 begint, zijn er hooguit twee of drie zonder. Om een half uur zwemles te krijgen zijn veel klassen in de Hoeksche Waard twee uur kwijt. Vooral aan de busreis en het omkleden. De kosten zijn fors. Sommige scholen doen daarom niet aan schoolzwemmen. Men heeft de tijd hard nodig voor andere zaken. Misschien kan de overheid het leszwemmen subsidiëren, want voordat je kind het A, B en C-diploma heeft zijn ouders honderden euro’s verder.

Kor van der Heiden, Puttershoek

Lange wachtrijen bij RTHA

In het Rotterdams Dagblad heeft de heer Zijdeveld het over de toename van het aantal vluchten dat RTHA, al dan niet tijdelijk, van Schiphol heeft overgenomen. De heer Zijdeveld merkt op dat ‘de lange rijen voor het vliegveld RTHA’ er staan omdat het vliegveld niet gebouwd is voor het huidige aantal vluchten. Dit heeft echter niets met de capaciteit van het vliegveld te maken, maar met het feit dat er al maandenlang - waar ook ter wereld - lange wachtrijen op de vliegvelden staan die veroorzaakt worden door gebrek aan (grond)personeel. Zodra dit personeelsprobleem opgelost is zullen wereldwijd, dus ook op RTHA, de vliegvelden weer normaal functioneren en de rijen weer van normale proportie zijn. Het argument over de capaciteit van het vliegveld is derhalve geen sterke.

André Tombrink, Schiedam

