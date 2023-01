Beroering over optreden fascistische metalband Deströyer 666 bij Baroeg: ‘Ook onvrede bij personeel’

UpdateEen aankomend optreden van metalband Deströyer 666 bij het Rotterdamse poppodium Baroeg zorgt op sociale media voor beroering. De band staat bekend om zijn fascistische en racistische uitingen. Ook binnen Baroeg is er onvrede over de komst van de band. GroenLinks-raadslid Judith Bokhove wil uitleg van burgemeester en wethouders over het geboekte optreden.

Het optreden staat gepland voor zondagavond 19 maart, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de metalband Onslaught, die diezelfde avond optreedt. Volgens de agenda van het podium is Deströyer 666 ‘niet meer weg te denken in de wereld van de extremere metal’.

Op Twitter en Facebook zorgt het komende optreden voor verbaasde reacties. Vooral frontman K.K. Warslut doet controversiële uitspraken. Zo begon de frontman op het DeathKult Open Air Festival in 2012 zijn optreden met opmerkingen over moslims die het continent binnendringen. Daarbij gooide hij zijn rechterarm omhoog.

Quote Ons inziens is Deströyer 666 geen politieke band, die ook geen teksten heeft die daarop wijzen Leon van Rijnsbergen, Baroeg

Op de Facebookpagina van Baroeg geven mensen aan dat de band geen podium in Rotterdam of ergens anders verdient. Volgens Baroegbezoeker Sander Radder zouden meerdere medewerkers van het poppodium bij directeur Leon van Rijnsbergen hun zorgen hebben geuit over het optreden. ,,Ik heb contact opgenomen met de Baroeg en hoorde dat meerdere medewerkers aan de directeur bewijzen hebben getoond dat dit een fascistische band is. Er wordt gewoon niks mee gedaan. Ik vind dat onbegrijpelijk.’’

Grijzer gebied

Sander van der Kraan spreekt op Twitter zijn verbazing uit over de komst van Deströyer 666. ,,Veel metalbands willen een beetje provoceren en opereren in een grijzer gebied. In mijn ogen gaat deze band hier ver overheen. Het zou heel raar zijn om dit concert door te laten gaan. Zeker in een stad als Rotterdam, waar het tegengaan van discriminatie en racisme hoog op de agenda staat.’’

Baroeg geeft aan ‘bekend te zijn geweest met de band Deströyer 666, hun teksten en hun muziek’ bij het boeken van de band, terwijl de huisregels van het podium stellen dat uitingen van fascisme, racisme en homofobie niet getolereerd worden. ,,Ons inziens is Deströyer 666 geen politieke band, die ook geen teksten heeft die daarop wijzen”, aldus Leon van Rijnsbergen, directeur en boeker van Baroeg. Het podium zegt nu wel te onderzoeken of de beweringen over de uitlatingen van de band gevolgen hebben voor het doorgaan van het concert.

Extreemrechts

GroenLinks-raadslid Judith Bokhove wil opheldering van het college over het optreden. ‘Gisteren uitgebreid gesproken over voorkomen racisme, radicalisering en de opkomst van extreem-rechts gedachtegoed...En nu dit’, schrijft ze op Twitter.

Rotterdam werd tijdens de jaarwisseling nog opgeschrikt door racistische leuzen die waren geprojecteerd op de Erasmusbrug. Deze actie werd geclaimd door de extreemrechtse beweging White Lives Matter.

