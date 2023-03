Berkenrode niet verder in eredivisie tennis; Spijkenisse en Nieuwerkerk houden eer hoog

De competitieopzet van de eredivisie is kort met doordeweekse speeldagen in twee weken. Berkenrode was vooral bij de vrouwen gehavend, omdat Marina Melnikova en Anouk Koevermans geblesseerd waren en Lexie Stevens een deel door internationale toernooien miste. Kopvrouw Suzan Lamens, die haar vier singles won, maakt de overstap naar Naaldwijk dat in de eredivisie speelt. Berkenrode gaat verder in de hoofdklasse en is in een afdeling met Victoria en Kralingen ingedeeld.