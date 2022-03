Ben jij de ambitieuze online-freelancer die wij zoeken?

Met zijn oom pikte Redouan een half miljoen van het havenbe­drijf: ‘Gestolen geld heeft mijn leven gered’

Hij overleefde ternauwernood een aanslag op zijn leven. Volgens ondernemer Redouan el Y. (33) uit Culemborg was het na die zeven kogels in zijn lichaam duidelijk dat hij snel een schuld moest aflossen aan criminelen. Met zijn oom, die een hoge functie had bij het Havenbedrijf Rotterdam, pleegde hij megafraude. ,,Als je moet kiezen uit betalen of sterven, dan is de keuze snel gemaakt.’’ Onzin, zegt het Openbaar Ministerie. ,,Het was gewoon hebzucht.’’

