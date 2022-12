Beloning van 15.000 euro voor gouden tip moord op Jaison (30) op het Rotterdamse Tiendplein

Vriendin doodgescho­ten Jaison (30): ‘Zijn werk in de zorg gaf hem zo veel voldoening’

De vriendin van Jaison is naar hem onderweg, als ze zaterdagavond het nieuws krijgt dat haar leven voorgoed zal veranderen. De 30-jarige Rotterdammer is op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum neergeschoten, vlak bij zijn huis. Hij overlijdt in het ziekenhuis. Ze kan het vele uren later nog altijd niet geloven. ,,Het is zo onwerkelijk dat mijn lieve vriend er niet meer is.’’

1 november