Belgische Instagrammers klimmen illegaal in de mast van de hoogste woontoren van de Benelux

Ze beklommen kathedralen, windturbines en hoge hijskranen. Nu hebben vier Belgische avonturiers ook een filmpje gemaakt in de top van de Rotterdamse Zalmhaventoren. En dat is verboden.

Wie hoogtevrees heeft, moet de Instagramaccounts van de twintigers, onder wie twee broers, maar even overslaan. Ze fotograferen en filmen elkaar terwijl ze zonder klimuitrusting op daken en kerktorens staan, of in kranen klimmen. Voortdurend op de rand balancerend, soms aan één arm hangend. Huiveringwekkend, want je weet: één verkeerde beweging en ze vallen te pletter.

De beelden die ze vanaf de Rotterdamse wolkenkrabber maakten, vallen in dezelfde categorie. De mannen staan óp de 12 meter hoge mast, die het gebouw zijn recordhoogte van 215 meter bezorgt.

Paar decimeter breed

Terwijl de wind om hen heen giert, maken ze met een drone 360 gradenopnames van zichzelf en de omgeving. De Erasmusbrug, het Noordereiland en de Kop van Zuid worden vanaf grote hoogte in beeld in beeld gebracht. Het platformpje waarop een van hen staat, is slechts een paar decimeter breed.

Hoe en wanneer de mannen op de hoogste toren van Nederland zijn gekomen, is niet bekend. Mogelijk zijn ze met een bouwlift naar de 58ste verdieping gezoefd, waarna de beklimming van de spriet een koud kunstje was. Ze kwamen ’s nachts aan en zijn ’s ochtends na zonsopgang weer vertrokken. Dat ze hun illegale actie zelf ook best spannend vonden, blijkt uit de hashtag die ze bij Instagrampost gebruikten: ‘adrenaline’.

Tijdens hun stunts dragen de ervaren klimmers steevast sneakers, trainingspakken, bivakmutsen en skibrillen. Hun werkgebied lijkt vooral in België, Frankrijk en Duitsland te liggen. Zo beklommen ze onder meer kathedralen in Antwerpen, Rouen, Straatsburg en Keulen, maar klauterden ze ook in een radiotoren in Luxemburg.

‘Dit is niet de bedoeling’

Nu kunnen ze dus ook de hoogste toren van Nederland afvinken en daar is de ontwikkelaar van de toren, Zalmhaven CV, niet bepaald blij mee. ,,Het is een oud filmpje, vermoedelijk tijdens de bouw gemaakt, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling”, zegt een woordvoerder. ,,Als het goed is, kan dit niet opnieuw gebeuren. Er zit nu een conciërge beneden, de liften zijn beveiligd en de bovenste verdieping is niet bereikbaar omdat het restaurant nog niet open is. We zijn aan het kijken of er nóg meer maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.”

Zalmhaven CV heeft geen aangifte van huisvredebreuk gedaan tegen de mannen, maar sluit niet uit dat alsnog te doen. Tegen EditieNL zegt een van de klimmers te begrijpen dat de ontwikkelaar niet blij is, maar daar ligt hij niet wakker van. ,,We hebben geen schade aangericht. Het gebouw werd niet bewaakt en geen enkele deur blokkeerde de toegang tot het dak. Het was een van de gemakkelijkste beklimmingen die we ooit gedaan hebben.”

Volledig scherm De Zalmhaventoren torent met zijn 215 meter boven alles uit. © AD

