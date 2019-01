Bekir E. bekent en zegt spijt te hebben van moord op Humeyra (16)

Bekir E. , de man die afgelopen december de 16-jarige Humeyra bij haar school in Rotterdam-West doodschoot , gaat naar het Pieter Baan Centrum om daar psychisch te worden onderzocht. Hij heeft aangegeven te zullen meewerken aan de onderzoeken. Via zijn advocaten laat hij weten dat hij spijt heeft van zijn daad.

De 30-jarige Rotterdammer zat tot vandaag in alle beperkingen en mocht geen contact met de buitenwereld hebben. ,,Vandaag zijn de beperkingen opgeheven en hebben we met hem gesproken’’, zegt advocaat Natascha Harlequin die samen met raadsman Jacques Taekema E. bijstaat. In een schriftelijke persverklaring laten de advocaten weten dat hun cliënt spijt betuigt. ‘Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen’, worden de spijtgevoelens van E. samengevat.

Harlequin en Taekema hadden Bekir E. nog niet als cliënt. Ze doen in het proces tegen Bekir samen de verdediging.

Medeverdachten

Momenteel lopen nog onderzoeken naar de instanties die een rol hebben gespeeld in de tijd dat Humeyra werd gestalkt door Bekir E. De focus is daarnaast gericht op de twee medeverdachten die bij Bekir E. in de auto zaten toen hij Humeyra neerschoot.

Een bron rond het onderzoek meldt dat die twee mannen wegrenden toen ze ontdekten wat Bekir had gedaan. Bekir zou daarna zijn weggereden en niet veel later zelf de politie hebben gebeld. Agenten zouden zijn wapen in de auto hebben gevonden. Bij de vader van één van de medeverdachten in Rotterdam - is nog een inval geweest. Daar werd niets belastends gevonden. Eén van de twee (25) medeverdachten zit in voorlopige hechtenis. De andere (31) medeverdachte is op vrije voeten.