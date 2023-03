Bekijk hier de uitslag van de provinciale verkiezingen in jouw gemeente

Op veel plekken komt nieuwkomer BBB als grote winnaar uit de bus. Bekijk hieronder welke partij in jouw gemeente de grootste is. Van de gemeente Nissewaard en Albrandswaard is dit nog niet bekend.

Meer weten? Klik dan op de link bij uw gemeente. Dit artikel wordt bijgewerkt.

Rotterdam

In Rotterdam is GroenLinks de grootste met 13,6 procent van de stemmen. Nieuwkomer BBB komt in de Maasstad op een vijfde plek binnen met 8 procent van de stemmen. Om 07.30 uur is 70 procent van de stemmen in de Maasstad geteld.

Maassluis

In Maassluis is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar. De partij van Caroline van der Plas kreeg 15 procent van de stemmen. De VVD volgt de nieuwkomer op de voet met 14,7 procent.

Schiedam

In Schiedam is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar met 12,4 procent van de stemmen. VVD zit daar net onder met 11,1 procent.

Vlaardingen

In Vlaardingen won de partij van Caroline van der Plas, de BBB, met 13,3 procent van de stemmen. VVD volgt met 11,8 procent, daarna GroenLinks met 9,2 procent.

Krimpen aan den IJssel

De SGP is opnieuw de grootste in Krimpen aan den IJssel. De partij kreeg 17,8 procent van alle stemmen. Dat is 0,2 procent meer in vergelijking met vier jaar geleden. Ook BBB deed het goed in de ijsselgemeente. De partij van Caroline van der Plas kreeg 13,3 procent van de stemmen.

Zuidplas

In Zuidplas is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar met 15,6 procent van de stemmen. De VVD volgt met 14,9 procent.

Krimpenerwaard

Ook in de Krimpenerwaard winst voor BBB: 23,2 procent van de stemmen.

Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel is de VVD de grootste, met 13,5 procent van de stemmen. Nieuwkomer BBB kreeg 11,2 procent van de stemmen.

Barendrecht

In Barendrecht is de VVD de grootste met 15,6 procent van de stemmen. Nieuwkomer BBB kreeg 11,9 procent van de stemmen.

Ridderkerk

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) kreeg 14,1 procent van de stemmen in Ridderkerk.

Lansingerland

De VVD is, net als in 2019, de grootste in Lansingerland. Nieuwkomer BBB deed ook goede zaken in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. De partij van Caroline van der Plas behaalde 14,5 procent van de stemmen en komt daarmee op een tweede plaats.

Nissewaard

Nieuwkomer BBB is de grootste in Nissewaard.

Voorne aan Zee

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) kreeg 19,8 procent van de stemmen in Voorne aan Zee. VVD volgt met 17,1 procent van de stemmen.

Albrandswaard

De stemmen zijn geteld: in Albrandswaard blijft VVD de grootste. De partij kreeg 16,8 procent van de stemmen.

Goeree Overflakkee

BBB wint op Goeree Overflakkee 22,9 procent van de stemmen. De SGP volgt met 18 procent.

Hoeksche Waard

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) kreeg 19,6 procent van de stemmen in Hoeksche Waard. VVD volgt met 12,6 procent.

