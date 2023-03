Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Vlaardingen

Mammoet, de berger van de gezonken duikboot de Koersk, gaat in de verkoop

Het bekende hijsbedrijf Mammoet uit Schiedam staat in de verkoop. Het moederbedrijf SHV is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Mammoet werd wereldberoemd door de berging van de Russische duikboot de Koersk, maar past volgens SHV niet meer in de strategie van de moedermaatschappij.