Bekeuring voor tientallen automobilisten die Maastunnel-file omzeilen door noodrijbaan te gebruiken

Schollebos ondergaat een metamorfo­se: ‘Je moet er wel oog voor hebben’

De februaristormen eisten nogal wat slachtoffers. Bomen werden in het Schollebos van hun voetstuk geblazen en talloze takken losgerukt. Nu, een halfjaar later, maakt de groene buffer in Capelle aan den IJssel een metamorfose door. Het afvalhout wordt niet afgevoerd, maar hergebruikt. Dat voedt kennelijk de creatieve geest van bosbezoekers. Want duistere geesten hebben er zelfs kabouters hun intrek laten nemen.

21 september