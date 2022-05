Bekende horecaondernemer nam na de coronacrisis twee oer-Rotterdamse zaken over

Met de overname van de twee zaken komt het aantal horecabezittingen van de ondernemer en voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op zeven - vijf in Rotterdam, een in Nieuwerkerk en een in Berkel en Rodenrijs.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen deze zaken over te nemen?

,,LOEVetDIE zit in het Oude Noorden, een van de leukste wijken in Rotterdam qua ontwikkeling. Het was een wijk waar we - mijn partner Joyce en ik - graag wilden zitten. Penny Pean is als café ruim veertig jaar van de familie Van der Bijl geweest. We hadden al aangegeven: als jullie het ooit verkopen, dan zijn wij geïnteresseerd. Ze gaven aan dat ze het mooi geweest vonden en toen zijn we meteen in gesprek gegaan.’’

Wat zijn jullie plannen?

,,LOEVetDIE hebben we helemaal verbouwd. Het is 13 april opengegaan en een heel mooie Parijse bistro geworden; een echt fijne een plek om te eten. Bij Penny Pean gaan we eerst het terrasseizoen benutten en in het najaar gaan we dicht om te renoveren. We willen dat bruine café-gevoel behouden, maar het in een nieuw jasje steken.’’

Tijdens de coronacrisis heb je regelmatig laten blijken hoe zwaar horecaondernemers het hadden. Gold dat niet voor jou?

,,We zijn met een bepaald vermogen de crisis ingegaan. Het heeft me heel veel gekost, maar er bleef genoeg over om door te investeren. Als je het kan, dan moet je het doen.’’

En dat personeelstekort in de horeca?

,,Het lukt ons tot nu toe goed om mensen te vinden. Dat is omdat we mensen deelgenoot maken van wat we doen. LOEVetDie is onze eerste zaak waar mensen die er werken aandeelhouder zijn. Dat trekt personeel aan. Als mensen hard werken, moeten ze de mogelijkheid krijgen om onderdeel te zijn van het bedrijf.’’

