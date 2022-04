Bekende honkballer Gianison B. (32) verdacht van misbruik minderjarig meisje

Curaçao Neptunus-voorzitter Jorian van Acker wil niet teveel op de gevoelige zaak ingaan. „Dat doen we ook uit respect naar het slachtoffer. Ik wil alleen kwijt dat het een trieste zaak is en dat we de persoon in kwestie op non actief hebben gesteld.”

Geen commentaar

Van Acker benadrukt dat het op dit moment nog te vroeg is om op de zaak in te gaan en er nog geen veroordeling is geweest. „Waar het voor ons nu omgaat, is dat we als club een veilig sportklimaat kunnen waarborgen. Daar hebben we ook gesprekken over gevoerd, met leden en ouders. De vraag die daarbij centraal stond: voelt iedereen zich hier veilig? En dat is gelukkig zo. We hebben een vertrouwenspersoon binnen de club waar men terecht kan, maar gaan hier verder geen speciale bijeenkomst over organiseren.”