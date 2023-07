Bekende ex-profvoetballer geeft toe coke te hebben verhandeld: 'Mensen hebben mij misleid en misbruikt’

Oud-profvoet­bal­ler Mendes da Silva blijft vastzitten wegens drugsver­den­king

Zat oud-voetballer David Mendes da Silva (40) achter het chataccount waarmee over cocaïnesmokkel werd gesproken, of heeft het Openbaar Ministerie de verkeerde verdachte achter de tralies gezet? Dat wordt dé vraag in de rechtszaak tegen de voormalig speler van Sparta en het Nederlands elftal.