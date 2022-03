Bekende coronademonstrant aangehouden aan einde turbulente rechtszaak

Raadplaat Waar stond dit klokken­spel (en hoor jij ’m ook als je er naar kijkt)?

Naar deze foto kijken, is hem horen. Maar waar stond dit klokkenspel precies? En weet u wat dat voor strak vormgegeven gebouw is achter deze installatie? Stuur ons niet alleen uw antwoord, maar vooral ook uw herinneringen aan deze plek. Verhalen uit het dagelijks leven van toen, grappige anekdotes of een moment uit uw leven waar dit beeld u aan doet denken, het is allemaal zeer welkom!

20 maart