Bekend Himalayagebied in Blijdorp volledig gerestaureerd: dit zijn de nieuwe bewoners

MET VIDEOTien jaar lang was hier niks te zien, maar de bekende bergrots in Blijdorp heeft na een decennium eindelijk weer nieuwe bewoners. In het gerestaureerde Himalayagebied klimmen nu rode panda's. Best een chique onderkomen trouwens: het is een rijksmonument.