Bejaarde potloodventer gaat maar door: ‘Kans op herhaling blijft hoog’

Maar in 2019 en 2020, zo bleek tijdens de rechtszaak van twee weken geleden, ging hij een stap verder. Op een speeleiland in een park in Rotterdam, luidde de aanklacht, had hij zich ten overstaan van twee 10-jarige meisjes staan aftrekken. Hetzelfde deed hij bij drie kinderen van 9, 10 en 11 jaar oud in een speelparadijs in Simonshaven. Ook in een park in Rotterdam-Kralingen haalde hij zijn penis uit zijn broek. De volwassen vrouwen die ermee werden geconfronteerd, maakten een foto van de man en gingen daarmee naar de politie. Die spoorde hem snel op.