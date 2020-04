Bedrijven puzzelen op terugkeer naar kantoor, maar thuiswerken blijft de basis

Bij Unilever wordt een terugkeer naar kantoor uitgebreid onder de loep genomen. Die uitdaging is extra groot, omdat er ook een verhuizing van het pand aan de Nassaukade naar het voormalige ‘Shellgebouw’ aan het Hofplein op de rol staat. Daar hoopt het bedrijf in de loop van juni neer te strijken. ,,Daarnaast geldt dat we nog tot 28 april honderd procent thuiswerken en, afhankelijk van het wel of niet versoepelen van de maatregelen, daarna voorzichtig terug naar kantoor gaan’’, meldt woordvoerster Fleur van Bruggen.



Van China wordt al afgekeken hoe de zaken daar worden aangepakt. ,,Veel traplopen en temperaturen’’, zegt ze daarover. ,,En waar het vroeger stoer was om met een griepje door te werken, is dat nu absoluut niet meer de bedoeling. Ook praktische zaken bekijken we. Wil je nog een toilet met een deurklink, of is dat hygiënischer op de lossen? Er is nog enorm veel denkwerk te doen.’’