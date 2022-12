Bedreigde wilde bij kan ondergronds nestelen in de bijenburcht

Met religie of astronomie heeft het niets van doen. En ook is er geen grafheuvel in het Schollebos verrezen. Integendeel, het ‘kunstwerk’ van leem en stenen staat juist voor nieuw leven. In de bijenburcht kunnen wilde bijen ondergronds nestelen.

De wilde bij is in gevaar. Volgens Nederland Zoemt, een samenwerking van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturali, wordt de helft van alle 358 soorten bedreigd. ,,Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden, verstedelijking en ons groenbeheer. Bijen worden niet blij van een strak, groen gazonnetje.”

Er zijn dan ook veel initiatieven om een voedselrijke en duurzame thuishaven te maken voor wilde bijen. Het bijenhotel is misschien wel de bekendste, al was het maar omdat ze overal te koop zijn. Maar de meeste bijen nestelen helemaal niet in zo’n bouwwerkje van holle stengels en stukken hout met gaatjes. Volgens Nederland Zoemt nestelt 80 procent van de wilde bijen juist in de grond. En daar is dus de bijenburcht voor ontwikkeld.

Bijen zijn nodig

Capelle aan den IJssel heeft zijn eerste bijenburcht aangelegd in het Schollebos. De gemeente vindt het belangrijk om meer nestplekken te bieden aan wilde bijen. ,,Het gaat niet goed met de wilde bij en dat is zorgelijk. Want bijen zijn nodig voor de bestuiving van vele planten, bomen en ons groente en fruit.”

De Capelse burcht bestaat uit een kern van leemhoudend zand. Dat plakt goed en heeft een fijne structuur, waardoor bijen er makkelijk gangen in kunnen graven om hun eitjes in te leggen. De gemeente onderstreept dat het belangrijk is dat de bijen in alle rust kunnen nestelen. ,,Kom daarom niet te dichtbij”, luidt de waarschuwing.

Nu staat er nog een waarschuwingsbord. Maar zodra er er in het Schollebos gezaagd gaat worden, wordt van lokaal hout een hek gemaakt dat om de bijenburcht wordt geplaatst.

