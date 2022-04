Barendrecht wil Oekraïners in leegstaande sloophuizen opvangen

De gemeente Barendrecht bekijkt samen met corporatie Patrimonium de optie om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in twintig leegstaande huizen in de Zeeheldenbuurt. Het gaat om woningen in de Trompstraat, De Ruyterstraat en Piet Heinstraat.

Deze verouderde panden moeten op termijn plaatsmaken voor nieuwbouw. Na een opknapbeurt zijn ze geschikt om tot uiterlijk eind dit jaar Oekraïners onderdak te kunnen geven.

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland om hulp gevraagd bij het voor langere tijd opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Barendrecht onderzoekt de mogelijkheden hiervoor met lokale makelaars en woningcorporaties. De gesprekken met Patrimonium over de twintig huizen in de Zeeheldenbuurt zijn in een vergevorderd stadium beland, aldus de gemeente.

De huurwoningen in de Trompstraat, De Ruyterstraat en Piet Heinstraat staan op de nominatie voor sloop. Volgend jaar begint Patrimonium in de Zeeheldenbuurt met nieuwbouw. De meeste huizen moeten nog wel worden opgeknapt om er in te kunnen wonen en de mensen uit Oekraïne een tijdelijk thuis te geven. De omwonenden worden per brief van de plannen op de hoogte gesteld.

Sporthal

Op dit moment wonen er 51 Oekraïense vluchtelingen in Barendrecht. Het is nog onzeker of en zo ja, hoeveel extra opvangplekken er voor langere tijd nodig zijn. Eerder deze maand bleek dat sporthal Waterpoort in Carnisselande toch niet nodig was voor de noodvang van honderd Oekraïners. Daar was al ruimte voor vrijgemaakt, maar het opvangplan ging alsnog niet door.

Volgens burgemeester Govert Veldhuijzen hangt de komst van de vluchtelingen ook af van hoe de oorlogssituatie zich de komende tijd ontwikkelt en hoeveel vluchtelingen er naar Nederland komen. ,,De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat uiteindelijk over de verdeling van de vluchtelingen over de gemeenten.”

