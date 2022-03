Barendrecht wil honderd Oekraïners opvangen in sporthal Carnisselande

Leefbaar Capelle steekt met kop en schouders boven de rest uit: bijna een derde van de stemmen

Leefbaar Capelle maakt een megaklapper in Capelle aan den IJssel. Met bijna een derde van de stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad steekt de partij van lijsttrekker Ans Hartnagel met kop en ouders boven de rest uit. Ook in Rotterdam scoort Leefbaar erop los; de club van LR-voorman Robert Simons behoudt de koppositie met elf zetels. ,,Leefbaar houdt het vertrouwen, omdat we altijd zo dichtbij zijn’’, zegt Leefbaar Capelle-lijsttrekker Ans Hartnagel.

16 maart