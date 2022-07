Barendrecht sluit woning waar twee nachten achter elkaar kogels door raam vliegen

met videoOp last van de locoburgemeester is een appartement aan de Avenue Carré in Barendrecht-Carnisselande met spoed gesloten. Enkele uren nadat de politie na onderzoek naar een eerste beschieting en explosief was vertrokken, werd er vannacht opnieuw op het raam geschoten. Reden om de woning voor een maand te sluiten ‘om de wijk veilig te houden’.

,,We zijn allemaal erg geschrokken", zegt locoburgemeester Lennart van der Linden in een verklaring. ,,Vooral de omwonenden van deze woning hebben het hier moeilijk mee.’’ Voor het complex staat ook een mobiele camera van de politie. Woensdagmorgen zijn politie en gemeente in de wijk.

Vaak criminele conflicten

De opvallende gebeurtenissen met twee intimidaties zo dicht op elkaar, lijkt een nieuwe week in te luiden met beschietingen en explosieven. De afgelopen tijd was het herhaaldelijk raak in alle hoeken van Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De politie onderzoekt mogelijke verbanden tussen de incidenten en de achtergrond.

Burgemeester Aboutaleb stelde verleden week dat niet ‘willekeurige Rotterdammers’ doelwit zijn van de intimidaties. De ervaring leert dat vaak criminele conflicten spelen. Of dat ook in Barendrecht zo is? De combinatie van een mogelijke explosie én schieten is in ieder geval opvallend.

Maandagavond rukten politie en brandweer uit, omdat er een explosief zou zijn afgegaan bij het appartement. Er leken kleine zwarte deeltjes op de galerij te liggen en er leek lichte schade aan de gevel te zijn.

Ook blijkt de woning te zijn beschoten, waarschijnlijk in de nacht van zondag op maandag. In het raam aan de galerijkant prijkt één kogelgat. De brandweer doet onderzoek naar een penetrante lucht die in de omgeving van de woning hangt. Het is onduidelijk wat deze lucht is.

Op de galerij geweest

Kort na 01.00 uur volgt opnieuw een melding voor hetzelfde adres. Buren melden meerdere schoten te hebben gehoord en in het raam lijken nu zes tot zeven kogelgaten te zitten. Dichtbij elkaar.

Om zo te kunnen schieten, moet de schutter waarschijnlijk op de galerij zijn geweest. De galerij waar uren eerder nog de politie en brandweer stonden. Een jong gezin verlaat het gebouw.

