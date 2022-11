Bandenprikker slaat opnieuw toe in Capelle: meerdere banden lek

In het holst van de nacht worden honderden autobanden lekgesto­ken, maar waarom? ‘Iedereen heeft het erover’

Een bandenprikker houdt huis in het oostelijk deel van de regio Rotterdam. Al honderden gedupeerden in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk constateerden dat in het holst van de nacht de banden van hun auto lek waren gestoken. Wie de dader is en wat diegene drijft, is nog een raadsel.

23 november