Ballonvaarders stijgen op in het Schollebos, maar: ‘Waar we landen is altijd een verrassing’

Vrijspraak verdachte van ‘brutale en professio­ne­le’ juweliers­roof met buit van bijna 3 ton

Een flesje AA Drink met zijn DNA in een fietstas in de buurt is niet voldoende bewijs voor een veroordeling van Denny H. (51) voor de spectaculaire juweliersroof in het Rotterdamse Alexandrium. Het OM eiste een jaar celstraf tegen hem voor de diefstal van 261.748 euro aan juwelen, maar de rechter spreekt hem vrij.

29 augustus