Ballerina Bonnie Doets van Scapino Ballet stopt met dansen

Vijfdui­zend Rotterdam­se kinderen krijgen jeugdhulp terwijl ouders door vechtschei­ding gaan

Ruzies die over de rug van kinderen worden uitgevochten, het gebeurt nog te vaak nadat ouders uit elkaar gaan. Sommige scheidingen duren járen, waardoor kinderen langdurig de gevolgen ervan ondervinden. In Rotterdam kregen in 2021 ongeveer vijfduizend kinderen jeugdhulp terwijl ze te maken hadden met een vechtscheiding.

22 augustus