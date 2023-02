Badgasten kunnen weer plonzen in recreatiebad van De Kulk: zwembad is weer gevuld

Het recreatiebad in het Vlaardingse zwembad De Kulk is weer helemaal gevuld. Door een storing was een groot deel van het recreatiebad leeggelopen. Het bad staat inmiddels weer vol.

Het zwembad is dus weer gevuld met 260 kuub water, omgerekend 260.000 liter. ,,Het is niet zo'n heel groot bad. Binnen een uurtje of vijf tot zes was het weer vol’’, meldt directeur Erik Hordijk. Over de storing: ,,Dat is een ingewikkeld verhaal. De kleppen van een zwembad worden gestuurd door een drukinstallatie, daar zit een compressor achter. Die was uitgevallen, vervolgens horen dan automatisch de kleppen dicht te lopen, dat was niet gebeurd. Vervolgens hoort er ook nog een alarm af te gaan, maar ook dat is niet gebeurd.’’

Het water verdween 's nachts gewoon in het riool. Monteurs hebben de storing provisorisch verholpen, voor de definitieve reparatie is het ook nog even wachten op de onderdelen. Wat de badgast betreft: die kan gewoon weer plonzen in het rectreatiebad.

Nieuw zwembad

De Kulk had nog niet eerder te maken met een dergelijke storing, waarbij het bad leegloopt. ,,Gelukkig niet’’, erkent Hordijk.

Het Vlaardingse zwembad is overigens verouderd en staat op de nominatie om te worden vervangen door een nieuw zwembad. De gemeente ziet meer voordelen aan vervanging, dan om te investeren in De Kulk, dat in 1997 is gebouwd. Deze week zal de gemeenteraad van Vlaardingen de knoop doorhakken of er een nieuw zwembad komt. Daarna zal er een onderzoek komen wat een geschikte locatie is voor het bad.

Meerdere politieke partijen hebben tijdens een commissievergadering al laten weten graag ook een buitenbad met ligweide te willen hebben in Vlaardingen. Veel Vlaardingers denken met weemoed terug aan het Kolpabad, dat een ligweide had. Dat bad werd echter gesloopt.

