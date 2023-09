Baas laat werkneemster met nekklachten dagenlang volgen: ‘Ze heeft gehupt en gedanst’

de kwestie Is het tijdperk van auto’s in Rotterdam voorbij?

Uitgerekend in de week van een debat over nieuwe maatregelen om asociaal rijgedrag aan te pakken, kostte een auto-ongeluk op de Maasboulevard twee mensen het leven. Met het tragische ongeluk rijzen de zorgen over de verkeersveiligheid in de stad. Wat vindt u: is het tijdperk van de auto in Rotterdam voorbij?