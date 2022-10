Avontuurlijke kater Boef (13) banjert over Rotterdam The Hague Airport: ‘Hij wilde naar de zon’

De 13-jarige Rotterdamse kater Boef beleefde vrijdagmiddag een bijzonder avontuur. Hij maakte een wandeling over Rotterdam The Hague Airport. Lang duurde het uitstapje niet. Medewerkers van de luchthaven hebben hem gevangen en Stichting Zwerfkatten Rijnmond ingeschakeld.

Via Stichting Zwerfkatten Rijnmond werd Boef snel weer herenigd met zijn baasje Rianne Robijn. Ze is blij dat hij terecht is. ,,Een wandeling kan daar heel gevaarlijk zijn. In de omgeving is veel verkeer. Gelukkig is het goed is afgelopen.’’

Sinds Robijn met Boef verhuisde van een appartement op het Rotterdamse Noordereiland naar een huis met een tuin in Rotterdam-Schiebroek gaat de cyperse kater vaker op stap. ,,Hij is hier helemaal opgebloeid’’, vertelt de Rotterdamse. ,,Ons huis lijkt hij inmiddels als een soort hotel te zien waar hij af en toe komt om te eten en te slapen om vervolgens de wereld in te trekken. We waren hem al twee jaar kwijt. Maar gelukkig komt hij altijd weer terug.’’

Quote Katten die veel buiten lopen maken weleens een groter rondje dan gebruike­lijk Vrijwilliger Corinne Alewijnse van Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Volgens vrijwilliger Corinne Alewijnse van Stichting Zwerfkatten Rijnmond kon kater Boef makkelijk op het terrein komen. ,,Katten kunnen overal onderdoor en bovenop kruipen. Boef liep in elk geval op een plek waar hij niet mocht lopen. Maar misschien wilde hij wel gewoon naar de zon!’’ Ze vermoedt dat Boef tijdens zijn tocht honger kreeg. ,,Katten die veel buiten lopen maken soms een groter rondje dan gebruikelijk en krijgen dan trek. Hij liep zo de vangkooi in.’’

Vliegverkeer

Volgens een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport zou Boef al een paar dagen in de buurt van de luchthaven zijn gespot. Het komt volgens de woordvoerder zelden voor dat katten de luchthaven bereiken. ,,Meestal zijn het zwerfkatten. We zetten dan onze vangkooi in en bellen Stichting Zwerfkatten Rijnmond.’’

Volgens baasje Robijn is Boef inmiddels bijgekomen van zijn avontuur. ,,Toen ik hem ophaalde was hij nog een beetje onder de indruk. Maar nu is hij helemaal oké. Hij heeft lekker gegeten en geslapen. Klaar voor zijn volgende avontuur.’’

Volledig scherm Boef is een avontuurlijke Rotterdamse kater. Hij trekt graag de wijde wereld in. © Rianne Robijn

