Avondje drinken eindigt in bloedbad: vijf jaar cel voor Rotterdammer (34) die ‘als een dolle’ op collega in stak

Euforie over nieuwe ‘leukste plek van Rotterdam’ van korte duur: tientallen dode vissen aangetrof­fen

,,Welkom op de tot voor kort lelijkste plek van Rotterdam”, zei wethouder Vincent Karremans twee weken geleden nog. Maar de euforie over de ‘leukste plek van Rotterdam’ bleek van korte duur, toen er ineens tientallen dode vissen nabij de peperdure vistrap in de Leuvekolk in het centrum van Rotterdam dreven.

13 juli