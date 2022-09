Automobilisten hebben lak aan rode kruisen op A15

Run op gratis garderobe in arm Rotterdam: Kleding­bank opent precies op tijd zaak op Zuid

Over timing gesproken. Juist nu meer en meer mensen door alle stijgende prijzen financieel klem komen te zitten, opent de Kledingbank Rotterdam een tweede winkel. Op Zuid. En dat is hard nodig, want het aantal cliënten dat aanklopt voor gratis kleding, groeit explosief en breekt dit jaar alle records. ,,De nood is hoog.’’

21 september