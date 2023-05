Automobilist uit Maassluis rijdt met 247 kilometer over A15, moet voor de rechter verschijnen

Op het eerste gezicht hebben de lakens wat vrolijks, maar de boodschap is serieus: flat is het helemaal zat

Bewoners van de flats aan de Reigerlaan, Karekietstraat en Alkenlaan in Capelle aan den IJssel hebben letterlijk de vuile was buiten gehangen. Met het stil protest richten ze zich tegen woningcorporatie Havensteder die in hun ogen de boel laat verpauperen en doof is voor klachten over achterstallig onderhoud.