Automobilist rijdt dwars door voortuin heen van woning in Hillegersberg en slaat op de vlucht

Wereldberoemd In Japan zingen ze allemaal mee met nummer van Rotterdam­se Gerson: ‘Ben er zelf nog nooit geweest’

In eigen stad vrij onbekend, maar in het buitenland een gevestigde naam. Deze week lees je hier het verhaal van onbekende, bekende Rotterdammers die hopen in 2023 nóg meer van de wereld te veroveren. Vandaag: zanger en liedjesschrijver Gerson Rafael, die een nummer één-hit scoorde in Japan.

4 januari