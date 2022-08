Automobilist probeert weg te rijden bij alcoholcontrole, agent raakt gewond

Wekenlang werd er iedere dag een auto bekrast, buren verdenken buurman Jesse: ‘Zit iets niet goed bij hem’

Wil je nietsvermoedend in je auto stappen, is-ie bekrast met een scherp voorwerp. Tientallen bewoners van de Kralinger Esch in Rotterdam hadden er afgelopen maanden de pest in toen ze tot de ontdekking kwamen dat hun voertuig opzettelijk was beschadigd. Sommige auto’s werden meerdere keren toegetakeld. Allemaal het werk van buurman Jesse G., stelt het Openbaar Ministerie.

22 augustus