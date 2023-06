Automobilist laat fietser zwaargewond achter na aanrijding in Rotterdam-Blijdorp

MET VIDEO Toen Henk met bus het water inreed, stond de kade vol hulpverle­ners: ‘Heel de mikmak was uitgerukt’

Vijftien jaar zat hij achter het stuur van het bizarste voertuig van Rotterdam, maar nu is het mooi geweest. Henk Schuijl (71) was sinds 2008 hét gezicht van de Splashtours, de knalgele bus die rijdt én vaart. Na ruim zestienduizend ritten is het tijd voor iets anders.