Automobilist gestoken na verkeersruzie, twee mannen aangehouden

De automobilist, een man van 26 uit Rotterdam, reed even voor middernacht op de A16 en werd volgens de politie afgesneden door een andere auto. Daarop toeterde hij, en de twee auto's reden samen door naar Rotterdam.



Op de Stadionweg stopten ze en stapten de mannen uit Capelle en Dordrecht uit de auto, en op het slachtoffer af. Die kreeg eerst een klap in zijn gezicht en werd daarna in zijn arm gestoken met een mes.



De twee verdachten reden weer weg, maar konden na een paar minuten al aangehouden worden in Capelle aan den IJssel. Ze zitten vast en worden verhoord.