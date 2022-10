Automobilist bekneld na aanrijding met vrachtwagen, A29 richting Rotterdam afgesloten

Vier jongens in gestolen auto aangehou­den na achtervol­ging door Rotterdam­se binnenstad

De politie heeft zondagochtend drie minderjarige jongens (14, 15 en 17 jaar) en een 18-jarige jongeman na een achtervolging aangehouden op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. De groep reed in een gestolen auto en de bestuurder was onder invloed van drugs.

