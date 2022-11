Auto uitgebrand onder rieten kap van woning in Nieuwerkerk, speciale brandweerteams opgeroepen

Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen meters hoog. Al snel werden er extra eenheden opgeroepen, waaronder het rietteam vanuit Utrecht. De autobrand was al snel onder controle, zodat de brandweerlieden daarna konden checken of de brand was doorgeslagen naar de rieten kap.



Al snel bleek dat de brand niet was doorgeslagen. De brandweer bleef nog even aanwezig om nacontroles te doen.