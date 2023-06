Auto schept bezorgscooter op kruispunt

Ali Elkhattabi blijft Vito van Crooij nét voor: ‘Sparta voetbalt dit seizoen, uit én thuis, heel goed’

Wat was ‘ie belangrijk in cijfers dit seizoen voor Sparta, Vito van Crooij. Maar de aantallen van Ali Elkhattabi (46) in de jaargang 2000-2001 haalde hij nét niet. De oud-spits geeft Sparta een goede kans in de Europese play-offs, die vandaag beginnen met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.