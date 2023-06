Auto rijdt rechtdoor over rotonde in Vlaardingen, bestuurder (52) naar het ziekenhuis

met videoEen automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag rechtdoor over een rotonde op de Maassluissedijk in Vlaardingen gereden. Het voertuig botste daarna tegen een lantaarnpaal en vloog in brand. De bestuurder, een 52-jarige Rotterdammer, is naar een ziekenhuis gebracht.