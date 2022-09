Auto botst op vrachtwagen op A15, afrit nog uren dicht

Ron (71) zocht uit wie zijn moeder - en vader - was: ‘Ik heb 40 jaar lopen jammeren’

Zijn moeder Jo overleed, slechts 36 jaar oud, toen hij 1 jaar was. Het enige wat Ron Dumee zich van haar herinnerde, was een markant detail dat zich in zijn onderbewustzijn had genesteld: de geur van Sunlight zeep. Het gemis zette hem er decennia later toe aan op zoek te gaan naar wie zij was. Het resultaat: Moedertje Lief!, een boek over een vrouw die aan een mysterieuze ziekte overleed.

27 september