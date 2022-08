Auto belandt in de bosjes bij Barendrecht; politie waarschuwt voor gladde wegen

rotterdam van toen Een soort Gotham City van Batman aan de Blaak: ‘Het zag er heel spannend uit’

De Blaak gezien vanaf Plein 1940: veel is hier al veranderd sinds de tijd dat onze raadplaat gemaakt is, en binnenkort gaat er nog veel meer veranderen. Het gebouw rechts - eerst van verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam en later van Rabobank - maakt plaats voor een nieuwbouwtoren met wel 300 woningen.

13 augustus