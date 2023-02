Art Rotterdam geeft jonge kunstenaars een nóg prominentere plek: ‘Bezoeker kan er niet omheen’

Zo wordt het Sculpture Park in de Tabaksfabriek geïntroduceerd. ,,Dat is een presentatie van tien tot twintig voornamelijk grootschalige kunstwerken die met de natuur óf met de stedelijke omgeving een relatie aangaan”, legt de kunstbeurs, die jaarlijks tientallen duizenden bezoekers trekt, uit.

Een deel van de ruimte is voorbehouden aan Rotterdamse of in Rotterdam opgeleide kunstenaars. Het doel van Sculpture Park is namelijk: verbinding met de stad. Een selectiecomité buigt zich over de selectie van de kunstwerken.