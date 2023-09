Arno Bonte kijkt ‘met gemengde gevoelens’ naar situatie in Rotterdam: ‘Het doet wel een beetje pijn’

De adoptieou­ders van Mariël hadden spijt van haar: ‘Als 6-jarig meisje wist ik precies wat ik kostte’

Zij is een voorbeeld dat alles goed komt, áls je maar doorzet. ,,Je moet vechten voor je eigen geluk”, zegt Mariël Vos (40). Als klein meisje maakte ze dramatische dingen mee en als tiener en pleegkind lag ze in bed te bedenken hoe ze het best dood zou kunnen. Dit is haar verhaal: over afgedankt worden, ‘kneiterboos’ zijn en hoe hard pleeggezinnen nodig zijn.