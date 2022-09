Arend Zeus ontsnapte uit zijn volière - en heeft nu mot met de lokale kauwen

Strijd om ‘het Achterhuis van Rotterdam’ gaat door

De strijd om de Breepleinkerk in de Rotterdamse wijk Hillesluis leeft op. Partijen die het gebouw - en vooral de orgelzolders - in ere willen herstellen, waren eerder door de rechter in het ongelijk gesteld. Maar ze laten weten in hoger beroep te gaan.

21 september