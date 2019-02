Antwerpse haven steekt Rotterdam naar de kroon. Is de nummer één van Europa het kwijt?

Een losgewaai­de trapleu­ning en afgelastin­gen door harde wind

9 februari De harde wind zorgt zaterdag voor de nodige ongemakken in Rotterdam en omstreken. Het meest in het oog springend is losgewaaide trapleuning van een flat in Rotterdam-Prinsenland, waaraan de brandweer sinds het begin van de middag de handen vol aan heeft. De wind gooit ook roet in het eten van de vuurwerkshow ter ere van het Chinees Nieuwjaar.