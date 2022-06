Antonio M. heeft geen schuld aan gruwelijke dood Ashley (31) in drugslab

video / update Dode man (31) aangetrof­fen in ‘bedrijfje’ dat drugs verpakt

In een als drugsfabriekje gebruikte woning in de Louise de Colignylaan in de Rotterdamse wijk Kralingen is zondag een dode man (31) gevonden. Een 54-jarige Rotterdammer, die ook in de woning aanwezig was, is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is aangehouden. De politie vond tientallen kilo’s amfetamines in het appartement.

